Berat Kandili’nde tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekât, hangi dualar ve sureler okunur?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili, yine heyecan ve mutluluk ile karşılanıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Berat Kandili'nde eller semaya açılacak, dualar ve ibadetler edilecek. Berat gecesi namaz kılmak isteyenler tesbih namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını da araştırmaya başladı. Kandil günleri kılınan tesbih namazında okunacak dualar ve sureleri buradan öğrenebilirsiniz. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, tesbih namazı kaç rekât ve tesbih nasıl okunur?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı 4 rekâttan oluşur. Bu namaz kılabilmek için her rekatta okuyacağını aşağıdaki tesbihi ezbere bilmeniz gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

İşte tesbih namazı kılınışı;