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’nde nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekât, hangi dualar ve sureler okunur?

Müslüman âlemi, mühim bir güne daha erişmenin heyecanını yaşıyor. Ramazan ayının habercisi , Şaban ayının 14. gecesini 15’ine bağlayan gece yani 7 Nisan’da idrak ediliyor. Bu gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler dualar ve ibadetler edecekler. Berat Kandili’nde kılmak isteyen vatandaşlar ise tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttır gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. Berat gecesi ve diğer kandillerde de kılınan tesbih namazı kaç rekâttır? Berat Kandili’nde tesbih namazı nasıl kılınır, tesbih nasıl okunur, hangi dualar ve sureler okunur? Bu soruların cevabına haberimizde yer verdik.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 16:23 ABONE OL
Berat Kandili’nde tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekât, hangi dualar ve sureler okunur?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece idrak edilecek olan , yine heyecan ve mutluluk ile karşılanıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Berat Kandili'nde eller semaya açılacak, dualar ve ibadetler edilecek. Berat gecesi namaz kılmak isteyenler nasıl kılınır sorusunun cevabını da araştırmaya başladı. Kandil günleri kılınan tesbih namazında okunacak dualar ve sureleri buradan öğrenebilirsiniz. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, tesbih namazı kaç rekât ve tesbih nasıl okunur?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı 4 rekâttan oluşur. Bu namaz kılabilmek için her rekatta okuyacağını aşağıdaki tesbihi ezbere bilmeniz gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

İşte tesbih namazı kılınışı;

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Berat Kandili’nde tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekât, hangi dualar ve sureler okunur?
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