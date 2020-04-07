Berat Kandili'nde tövbe duası nasıl okunur? Tövbe duası okunuşu ve anlamı

Müslüman aleminin merakla beklediği Berat Kandili bu gece itibariyle başladı. Mübarek kandil gecelerinde bol bol dualar okunacak ve eller semaya yükselecek. Allah bazı özel gecelerde tövbe kapılarını açar ve ümmetinden bol bol dua bekler. Okunacak olan tövbe duası bu kararın daha iyi olmasını sağlar. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Peki Tövbe duası okunuşu ve anlamı nedir? Berat Kandili'nde tövbe duası nasıl okunur? İşte Arapça ve Türkçe olarak okunabilen Tövbe İstiğfar duası sizlerle…

TÖVBE DUASI NASIL OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde Berat Kandili 7 Nisan 2020 tarihinde idrak ediliyor. Bu özel günde bol bol dualar okunacak, namazlar kılınacak ve tesbihler çekilecek. Peki Berat Kandili'nde tövbe duası nasıl okunur? İşte yanıtı…