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'nde tövbe nasıl okunur? ve anlamı

İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden bugün idrak ediliyor. Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak edilirken tövbe en çok araştırılan dualar arasında yer aldı. Kandil gününde Allah-ü Tealanın affına sığınmak isteyenler Arapça ve Türkçe olarak okunabilen Tövbe İstiğfar duasını okuyacak. Allah bazı özel gecelerle birlikte pek çok zaman kullarının ettiği duaları geri çevirmez. Bu kandil gecesi de tövbelerin bağışlandığı, dilek ve dua kapılarının açık olduğu zamanlardan biridir. Genellikle Arapça olarak okunan Berat Kandili'nde nasıl okunur? ve anlamı nedir? İşte, Arapça ve Türkçe olarak okunabilen Tövbe İstiğfar duası…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 20:53 ABONE OL
Berat Kandili'nde tövbe duası nasıl okunur? Tövbe duası okunuşu ve anlamı

Müslüman aleminin merakla beklediği bu gece itibariyle başladı. Mübarek kandil gecelerinde bol bol dualar okunacak ve eller semaya yükselecek. Allah bazı özel gecelerde tövbe kapılarını açar ve ümmetinden bol bol dua bekler. Okunacak olan tövbe bu kararın daha iyi olmasını sağlar. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Peki ve anlamı nedir? Berat Kandili'nde nasıl okunur? İşte Arapça ve Türkçe olarak okunabilen Tövbe İstiğfar duası sizlerle…

TÖVBE DUASI NASIL OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde Berat Kandili 7 Nisan 2020 tarihinde idrak ediliyor. Bu özel günde bol bol dualar okunacak, namazlar kılınacak ve tesbihler çekilecek. Peki Berat Kandili'nde tövbe duası nasıl okunur? İşte yanıtı…

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Berat Kandili'nde tövbe duası nasıl okunur? Tövbe duası okunuşu ve anlamı
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