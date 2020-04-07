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En kolay lezzetli ! Evde ?

Dua ve ibadetle geçen, bayram havasıyla kutlanan günlerinin en güzel adetlerinden biri; almak ve dağıtmaktır. Kandillerde yapılan kandil simidinin yerini çok eskilerde lokma tatlısı alıyordu. Daha sonra dağıtımı ve yapımı kolay olduğu için ayrıca uzun süre tazeliğini koruduğundan kandil simidi yapılmaya başlandı. Kandil simidi, içerisinde hem besleyici hem lezzetli besinler bulundurur. Kandil simidi yapımında lezzeti veren, tarifinde yer alan malzemelerin orantılı ayarlanmasıdır. En kolay lezzetli kandil simidi yapmak için malzemeler nelerdir? Evde ? Kandil simidi tarifinde püf noktası nedir? İşte en kolay

Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:33 ABONE OL
En kolay lezzetli kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günleri gelenek haline gelen kandil simidini evde yapmaya ne dersiniz? Çayın yanına yakışan kandil simidini evde yapmak çok kolay. Kandil simidi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Oda sıcaklığında kullanılan malzemeler kandil simidinin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidi çıtır çıtır bir lezzettir. Kandil simidini adını simite olan benzerliğinden alır. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır?

EN KOLAY LEZZETLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER…

  1. 250 gram tereyağı
  2. 1 çay bardağı sıvı yağ
  3. 1 çay bardağı yoğurt
  4. 1 yumurtanın sarısı ve akı
  5. 1 tatlı kaşığı tuz
  6. 1 tatlı kaşığı toz seker
  7. 1 çay kaşığı mahlep
  8. 1 çay kaşığı kabartma tozu
  9. 1 tatlı kaşığı sirke
  10. 4 su bardağı kadar un
  11. Susam

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

  • Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş yarısı içinde erimeden kalmış tereyağı, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
  • Hamurunuzun üzerine bir örtü örterek 20 dakika dinlendirin.
  • Hamurunuz dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlatıp simit şeklini verin.
  • Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
  • Fırından çıkan simitleri soğumaya bırakın.

KANDİL SİMİDİ YAPIMINDA PÜF NOKTASI:

Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kandil simidi tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.

Çıtır çıtır kandil simidinin yanına güzel bir çay demlemeyi unutmayın. Afiyet olsun…

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En kolay lezzetli kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır?
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