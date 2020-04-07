En kolay lezzetli kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günleri gelenek haline gelen kandil simidini evde yapmaya ne dersiniz? Çayın yanına yakışan kandil simidini evde yapmak çok kolay. Kandil simidi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Oda sıcaklığında kullanılan malzemeler kandil simidinin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidi çıtır çıtır bir lezzettir. Kandil simidini adını simite olan benzerliğinden alır. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır?
EN KOLAY LEZZETLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER…
EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ YAPIMINDA PÜF NOKTASI:
Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kandil simidi tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.
Çıtır çıtır kandil simidinin yanına güzel bir çay demlemeyi unutmayın. Afiyet olsun…