En kolay lezzetli kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günleri gelenek haline gelen kandil simidini evde yapmaya ne dersiniz? Çayın yanına yakışan kandil simidini evde yapmak çok kolay. Kandil simidi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Oda sıcaklığında kullanılan malzemeler kandil simidinin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidi çıtır çıtır bir lezzettir. Kandil simidini adını simite olan benzerliğinden alır. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır?

EN KOLAY LEZZETLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER…

250 gram tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 1 yumurtanın sarısı ve akı 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz seker 1 çay kaşığı mahlep 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 tatlı kaşığı sirke 4 su bardağı kadar un Susam

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş yarısı içinde erimeden kalmış tereyağı, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurunuzun üzerine bir örtü örterek 20 dakika dinlendirin.

Hamurunuz dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlatıp simit şeklini verin.

Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkan simitleri soğumaya bırakın.

KANDİL SİMİDİ YAPIMINDA PÜF NOKTASI:

Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kandil simidi tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.

Çıtır çıtır kandil simidinin yanına güzel bir çay demlemeyi unutmayın. Afiyet olsun…