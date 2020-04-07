Üç ayların üçüncü kandili: Tövbe ve dua gecesi Berat Kandili

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berat Gecesi'nin Müslümanlar için çok anlamlı ve önemli bir gece olduğunu söyledi. Berat Gecesi'nin üç ayların tam ortasında yer aldığını belirten Yılmaz, "Berat Gecesi Cenab-ı Allah'ın günahları bağışladığı bir gecedir. Berat Gecesi vesika, belge, beri olmak, uzak olmak anlamları taşır. Berat, 'beri olmak, uzaklaşmak' demektir. Berat Gecesi nelerden uzaklaşacağımıza karar verip irade beyanı ile ramazana ve ramazanın güzelliklerine tevella edeceğimiz mübarek bir gecedir." değerlendirmesini yaptı.

"NEFSİMİZİN ARZULARINDAN VE HEVESLERİNDEN UZAK DURMALIYIZ"

Yılmaz, Berat Gecesi ile ramazana yolculuğun devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Berat kelimesinden türeyen teberra, kötülüklerden uzak olmak, tevella iyiliklere yakın durmayı hatırlatıyor. Bu gece nelere yakın veya uzak olacağımıza karar verme gecesidir. Biz bu gecede yeniden irade beyanında bulunuyoruz. Biz kötü işlerden uzak durmaya, iyilik ve güzelliklere daha yakın olmaya karar veriyoruz. Bizim teberra edip uzaklaşacağımız şeyler de vardır, tevalla edip dost ve yakın duracağımız şeyler de vardır. Tevella edeceklerimiz güzel olan ve bizim hem dünya hem de ahiret mutluluğumuza vesile olan şeylerdir. Biz önce Rabbimizin rızasına yakın olmalıyız. Ümmetin düşmanlarından, nefsimizin arzularından ve heveslerinden uzak durmalıyız. Teberra etmeliyiz."

Ayetlerde, bu gecede hikmetli işlerin birbirinden ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, rivayetlere göre ölüm, rızık gibi işlemlerin görevli meleklere verildiği bir gece olduğunu ifade etti.

"BERAT GECESİ TÖVBE VE DUA GECESİDİR"

Yılmaz, Berat Gecesi'nin ferdi hayatta kararlar alma açısından önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Berat Gecesi tövbe ve dua gecesidir. Yani ayetlerde bahsedildiği üzere bu gece, affedilme gecesidir. Dolayısıyla insanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilesinler. Ramazana fiilen ve kalben hazır olsunlar. Berat 'beri olmak', 'uzaklaşmak' ve 'teberra' etmek demektir. Öyleyse bu seneki Berat Gecesi'nin koronavirüs sebebiyle evlerimizde karantinada olduğumuz günlere denk gelmesi eskilerin ifadesiyle 'fal-i hayır' yani hayır ve uğura vesiledir inşallah. Çünkü bu sene milletçe teberra edip uzak duracağımız şey bellidir. Bu da koronavirüstür, koronavirüslü ortamlardır, sosyal mesafenin korunmadığı durumlardır, sokaklardır. Tevella edip dost ve yakın olacağımız ise evlerimizdir, hijyendir, ellerimizi belli aralıklarla yıkamaktır, sosyal mesafeyi korumaktır, "biz bize yeteriz" sloganıyla imkanlarımızı kardeşlerimizle paylaşmaktır."