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Haberler Yaşam Haberleri Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberi: Ceza infaz kanunu bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

ve ceza infaz indirimi haberi: Ceza infaz kanunu bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

ve ne? Af yasası olarak da değerlendirilen ceza infaz indirimi ile ilgili haberleri on binlerce mahkûm ve yakınları tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, İnfaz Hâkimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, infaz hâkimliğinin mevcut görevleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor. Haberimizin içerisinden af yasası ve ceza infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? sorularının yanıtlarını bulabilir, son dakika haberlerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 11:55 ABONE OL
Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberi: Ceza infaz kanunu bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili haberleri çok sayıda mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildikten sonra 7 Nisan Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. BMM Genel Kurulu, 8 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak. İnfaz düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına dair tarih Meclis görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Peki, af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Af yasası son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ceza İnfaz İndirimi ile ilgili süreç devam ederken partiler konu hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberi: Ceza infaz kanunu bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?
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