Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberi: Ceza infaz kanunu bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

Af yasası ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri çok sayıda mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildikten sonra 7 Nisan Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. BMM Genel Kurulu, 8 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak. İnfaz düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına dair tarih Meclis görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Peki, af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Af yasası son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ceza İnfaz İndirimi ile ilgili süreç devam ederken partiler konu hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.