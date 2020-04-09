Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İBB barınma evinde skandal! Böyle tepki gösterdiler: Burası daha iyi

barınma evinde skandal! Böyle tepki gösterdiler: Burası daha iyi

Koronavirüs salgınına rağmen barınma yerlerine gitmeyi kabul etmeyen çok sayıda evsiz hala sokaklarda kalıyor. barınma evlerinde dip dibe yattıklarını belirten evsizler sokakların daha güvenli olduğunu söyledi. Alt geçit altında kalan bir evsiz, "Barınma evine gitmedim. Valilik bize 300 lira para veriyor. Ancak bakımevleri büyükşehir belediyesinin kontrolünde." dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:03 ABONE OL
İBB barınma evinde skandal! Böyle tepki gösterdiler: Burası daha iyi
Türkiye genelinde koronavirüs sebebiyle geniş kapsamlı tedbirleri alınıyor. Evsizlerin barınması için de bir çok önlem alındı. Ancak bazı evsizler barınma yerlerinde kalmak istemiyor. Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi'nin altında yatan çok sayıda evsiz kameralara yansıdı.



DİP DİBE YATIYORLAR

Alt geçit altında kalan bir evsiz, "Barınma evine gitmedim. Valilik bize 300 lira para veriyor. Ancak bakımevleri büyükşehir belediyesinin kontrolünde. Bakım evlerinde sosyal mesafe de yok. Hepimiz dip dibeyiz. Burada daha iyi herkes belirli bir sosyal mesafede yatıyor" diye konuştu. 20 yaş altında olduğunu belirten bir evsiz de, "Benim dışarı çıkmam da yasak 20 yaş altında olduğum için. Ben de geldim burada kalıyorum" dedi. Bir başka evsiz ise, "Konuk evi ya da otel olursa giderim. Dezenfekte ediyorlar en azında oraları." dedi.



İBB'DEKİ BARINMA EVİNDEN AYRILDILAR

Haşim İşcan Geçidi'ne polislerin gelmesiyle birlikte bazı evsizler toparlanarak buradan ayrıldı. 20 yaş altı olduğu tespit edilen evsiz ise ekipler tarafından götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB barınma evinde skandal! Böyle tepki gösterdiler: Burası daha iyi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA