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Korona mültecileri de vurdu

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
Korona mültecileri de vurdu
Koronavırüs pandemisinin önüne geçmek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkı tedbirler uygulanırken İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşayan mülteciler zor şartlar altında yaşam savaşı veriyor. Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Avrupa'ya gitmek için gelen ancak koronavirüs nedeniyle ortada kalan 20 kişi Tarlabaşı'nda bir dairede kalıyor. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı hatta insanların el yıkamak için sabun bile bulamadığı evlerde yaşamak zorunda kalan mülteciler kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu mağdur mültecileri yardım eli uzanmasını istedi.
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Korona mültecileri de vurdu
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