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Dikkat! Eczaneler ile ePttAVM ve ücret maske dağıtımı ne zaman gelir? Eczanelerde için kodu ne zaman gelecek?

virüsü maskeleri ile ilgili son dakika haberi! Corona virüsü yayılınıı önlemek amacıyla alınan kararlar çerçevesinde toplu taşıma, marketler ve pazar yerleri gibi kalabalık alanlar için maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kararın ardından, ePttAVM ve ücretsiz maske başvurusu ile maskelerin temin edilebileceği duyuruldu. Ayrıca, eczanelerde için de son dakika kararı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına ilişkin detayları paylaştı. Bu gelişmelerin arından vatandaşlar, Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı mı ve Ücretsiz maske dağıtımı için kodu ne zaman gelir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 17:36 ABONE OL
Dikkat! Eczaneler ile ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı ne zaman gelir? Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı için SMS kodu ne zaman gelecek?

Ücretsiz maske dağıtımı süreci başladı ve hem eczane hem de e-devlet yolu ile maskeye ulaşılabiliyor. Corona virüsü salgınını yavaşlatmak için birçok tedbir alınırken, son olarak sokağa çıkma yasağı kararı verildi. 31 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı kararı eczaneleri ve PTT ücretsiz maske dağıtımını etkilemiyor. ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı hafta sonu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı boyunca devam edecek. Ayrıca telefona kodu gelen vatandaşların maskelerini eczanelerden alabilecekleri bildirildi. Peki, ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı ne zaman gelir? İşte, maske dağıtımı hakkında merak edilen detaylar…

EPTTAVM VE E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI: SMS KODU NE ZAMAN GELİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-devlet üzerinden 3 buçuk milyon maske verildi. Eczanelerle ilgili uygulama. Biz 20 ile 65 yaş arası kişilere dağıtmayı bunu ilk 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma olmasın diye bir kod gönderiyoruz." dedi. İşte, maske dağıtımına ilişkin bilinmesi gereken bilgiler...

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Dikkat! Eczaneler ile ePttAVM ve e-Devlet ücret maske dağıtımı ne zaman gelir? Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı için SMS kodu ne zaman gelecek?
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