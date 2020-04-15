Kıskançlıktan yaraladı öylece ölüme terk etti

İstanbul'unÜmraniye'de geçen cuma günü, 4 çocuk annesi Nurgül Boz (43) ile 4 yıldır birlikte olduğu Ersin Korkmaz (44) arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Nurgül Boz olay günü Ersin Korkmaz'ın evine gitti. İkili arasında kıskançlık yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline bıçak alan Ersin Korkmaz, Boz'u kollarından, bacaklarından ve vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Ardından evden ayrılan Korkmaz, Çakmak Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kız arkadaşını yaraladığını belirtmesi üzerine hemen olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Giden ekipler içeri girdiklerinde ağır yaralanan kadının aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Hakkında "Kasten yaralama, oto hırsızlığı, silahlı kanunlara muhalefet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" gibi 15 ayrı suç kaydı bulunan Ersin Korkmaz sevk edildiği mahkemece tutuklandı.