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İstanbul'da ilk sahur kaçta? saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. En çok insanın yaşadığı İstanbul'da ilk sahur kaçta? Bu soru bu gecenin en fazla araştırılan konularından biri olacak. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde saatlerini de bulabilirsiniz. İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuru ve ilk iftarı saat kaçta? Tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüs yüzünden bu sene toplu iftar ve sahur organizasyonları olmayacak, aynı şekilde bugün kılınması gereken teravih namazı da camilerde corona tedbirleri nedeniyle kılınmayacak. İşte 2020 İstanbul imsakiye ve İstanbul'da ilk sahur kaçta sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:35 ABONE OL
İstanbul'da ilk sahur kaçta? İstanbul imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının ilk gününde müslümanlar tarafından yoğun şekilde araştırılacak konuların başında saatleri geliyor! Bugün imsak vaktine kadar sahurlarımızı yapacağız ve imsaktan sonra ilk oruç için niyet edeceğiz. Yüce Allah, dualarınızı, ibadetlerinizi ve oruçlarınızı kabul eylesin. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar saatleri hakkında detaylı araştırmalar sürüyor. İstanbul'da bugün ilk imsak saati 04:29! 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece oruçlarımız için sahura kalkacağız, 24 Nisan cuma ilk iftarımızı yapacağız. İstanbul'da ilk iftar saati de 20:00 olacak. İşte ...

İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU! 2020 İSTANBUL İMSAKİYE TAKVİMİ

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerimizin ilk sahur ve ilk iftar saatlerini; il il imsakiye vakitlerini bulabilirsiniz...

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İstanbul'da ilk sahur kaçta? İstanbul imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?
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