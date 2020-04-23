İstanbul'da ilk sahur kaçta? İstanbul imsakiye saati belli oldu! Ramazan'da ilk oruç ve ilk iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının ilk gününde müslümanlar tarafından yoğun şekilde araştırılacak konuların başında İstanbul imsakiye saatleri geliyor! Bugün imsak vaktine kadar sahurlarımızı yapacağız ve imsaktan sonra ilk oruç için niyet edeceğiz. Yüce Allah, dualarınızı, ibadetlerinizi ve oruçlarınızı kabul eylesin. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar saatleri hakkında detaylı araştırmalar sürüyor. İstanbul'da bugün ilk imsak saati 04:29! 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece oruçlarımız için sahura kalkacağız, 24 Nisan cuma ilk iftarımızı yapacağız. İstanbul'da ilk iftar saati de 20:00 olacak. İşte İstanbul imsakiye saatleri...

İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU! 2020 İSTANBUL İMSAKİYE TAKVİMİ

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerimizin ilk sahur ve ilk iftar saatlerini; il il imsakiye vakitlerini bulabilirsiniz...