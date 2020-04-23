Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Teravih namazı kaç rekâttır? Okunacak dualar ve sureler

On bir ayın sultanına sayılı saatler kala milyonlarca kişi bugüne ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler farz olan oruç ibadetini yerine getirirken yatsı ezanı ile birlikte teravih namazlarını da kılacaklar. Corona virüsü salgınına tedbir amaçlı olarak camilerde namaz kılınmayacak olması yürekleri burksa da teravih namazları evlerde eda edilecek. Eller semaya yükselecek ve salgının sona ermesi için dualar edilecek. Teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı kaç rekât gibi sorular da bugün araştırılmaya başladı. Peki, teravih namazı kaç rekâttır ve teravih namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur? İşte adım adım kılınışı

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde kılınamaycak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;