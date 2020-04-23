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namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? kaç rekâttır? Okunacak dualar ve sureler

Müslüman âleminin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan’a bağlayan gece milyonlarca kişi oruç tutmak için sahura kalkacak. Bugün ise ilk namazı kılınacak. Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda camilerde bu namazın eda edilemeyecek olması yürekleri burkarken, da evde kılınacak. Bu nedenle teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı kaç rekât gibi soruların cevabı birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Bugün yatsı ezanının ardından evlerde kılınacak olan bu namaz ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Peki, teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı kaç rekâttır? Hangi dualar ve sureler okunur? İşte okunacak dualar, sureler ve kılınışı!

Giriş Tarihi: 23.4.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 13:20 ABONE OL
Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Teravih namazı kaç rekâttır? Okunacak dualar ve sureler

On bir ayın sultanına sayılı saatler kala milyonlarca kişi bugüne ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler farz olan oruç ibadetini yerine getirirken yatsı ezanı ile birlikte namazlarını da kılacaklar. Corona virüsü salgınına tedbir amaçlı olarak camilerde namaz kılınmayacak olması yürekleri burksa da teravih namazları evlerde eda edilecek. Eller semaya yükselecek ve salgının sona ermesi için dualar edilecek. nasıl kılınır ve teravih namazı kaç rekât gibi sorular da bugün araştırılmaya başladı. Peki, teravih namazı kaç rekâttır ve teravih namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur? İşte adım adım kılınışı

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde kılınamaycak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;

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Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Teravih namazı kaç rekâttır? Okunacak dualar ve sureler
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