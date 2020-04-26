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81 ilde eş zamanlı öğretmen korosu

Türkiye’nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenleri, çektikleri videoları ’a yükleyip salgın sürecinde evde kalanların güzel vakit geçirmesine katkı sağlayacak

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
81 ilde eş zamanlı öğretmen korosu
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi"nin 81 ildeki müzik öğretmenleri ile hayata geçirildiğini ifade etti. Müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde Youtube Kanalı'ndan Türkiye'ye sesleneceğini belirten Boyacı, "Öğretmenlerimiz, inançları, azimleri, ses ve müzikleri ile hem meslektaşlarına hem öğrencilerimize hem de bütün vatandaşlarımıza 'sesimiz nefes olsun' sloganıyla umut mesajı veriyorlar. Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye'ye 'evde kal, müzik dinle', 'evde söyle, evde çal' diyerek bir sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldular" dedi.

EVLERDE ORKESTRA KURDULAR
Öğretmenlerin evlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri videoların "youtube.com/oygmmeb" kanalında yer aldığını bildiren Boyacı, şöyle devam etti: "Pandemi sürecinde evde kalan veli, öğretmen ve öğrencilerin daha güzel vakit geçirmeleri amacıyla başlatılan proje, Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine dalga dalga yayılarak gönüllü katkılar ile heyecanların kanala taşınması sürüyor. Evlerinde ancak eş zamanlı orkestra oluşturarak meydana getirdikleri eserleriyle birlik mesajı veren öğretmenler, müziğin birçok türünde eserler icra ediyorlar." Boyacı, sanat, halk, pop, rock, tasavvuf türlerinde eserlerin yer aldığı kanalın büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

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81 ilde eş zamanlı öğretmen korosu
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