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'da Türk kara sularına itilen 13 kurtarıldı

'nın ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 13 güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:30 ABONE OL
Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.

Karaada açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bodrum açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 13 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı
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