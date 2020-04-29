Koronavirüsü fırsat bildi, sahte ambulansla sevgilisini kaçırdı

Akıllara durgunluk veren olay şöyle gerçekleşti: 24 yaşındaki E.B. isimli genç kadın, İstanbul Kağıthane'de ikamet ediyordu. Genç kadının H.A. isimli bir erkek arkadaşı vardı. Genç kadın, erkek arkadaşıyla sürekli tartışma yaşıyordu. Bunun üzerine E.B., ilişkisine ara vermek istedi. Ayrılığı kabullenemeyen H.A. ise, genç kadının peşini bırakmıyordu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadın, eski sevgilisinin kendisini rahatsız ettiğini ileri sürerek uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme kararı ardından, ısrarla genç kadını görmek isteyen fakat önünde engel olan genç adam, ilginç bir plan yaptı.

VİRÜS BAHANESYİLE EVDEN KAÇIRDI

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs olaylarını fırsata çeviren genç adam, 20 Nisan günü sahte plakalı bir ambulans ve doktorların giydiği tam korumalı cerrahi tulum kıyafetlerinden ayarladı. E.B.'nin evinin önüne giden genç adam, sevgilisinin kapısını çaldı. Kapıyı E.B.'nin amcası açtı. Üstündeki tam korumalı cerrahi tulum kıyafetleriyle tanınmayacak halde olan H.A., amcaya, 'yeğeninizin erkek arkadaşı korona virüsüne yakalandı test için yeğeninizi de hastaneye götürmeliyiz' dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Evden apar topar çıkartılan genç kadın, ambulansa bindirildi. Yolda, sahte doktorun eski sevgilisi olduğunu fark eden genç kadın, paniğe kapıldı. Kısa süren yolculuk sonrası başka bir araca bindirilen genç kadın ile eski erkek arkadaşı burada tartışmaya başladı. Genç kadın ağlamaya başlayıp 'Ailem beni test için hastanede bekliyor' diyerek gitmek istedi. Araçtan inen genç kadın eski sevgilisinin elinden kurtulur kurtulmaz soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.