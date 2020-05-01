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Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, dün gece 00:00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Güvenlik güçleri, izin verilenler dışında olanların sokağa çıkmasını önlüyor ve yasağı ihlal edenlere de ceza kesiyor. Vatandaş, evine ekmek almak için yürüyerek en yakın fırına ya da belli saatlerde açılmasına izin verilen yerlere gidebiliyor. Ama ’tan gelen haber, duyanları hiç de şaşırtmadı. Otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaş polise yakalandı. O ekmek, hayatının en pahalı ekmeği oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:03 ABONE OL
Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri kent merkezindeki yollarda uygulama yaptı.

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Azerbaycan Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis, gerekli belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Polis, uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde kimlik ve belge sorgulamasını yapmak istedi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Murad Zekeriya, ekmek almak için dışarı çıktığını ve herhangi bir belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine polis, İl Umumi Hıfzıssıhha kararı gereği sürücüye 392 lira cezai işlem uyguladı.

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Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza
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