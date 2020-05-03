SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih hakkında yeni bilgiler geldi! İlkokullar derse gitmeyecek; okullar ne zaman açılıyor?

Dünyanın neredeyse her ülkesinde büyük sıkıntılara neden olan corona virüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. EBA üzerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ve velilerinin beklediği son dakika haberi geldi. Sabah Gazetesi muhabiri Betül Usta'nın özel haberine göre okullardaki eğitimin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor. Her şehrin kendine özgü şartları dikkate alınarak o illerde eğitimin ne kadar süre yapılacağı belirlenecek. Dersler 1 aylık dönemde yapılacak fakat sınavlar olmayacak. İşte A'dan Z'ye 'Okullar ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı ve yeni detaylar...