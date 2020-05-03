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: Okulların açılacağı tarih hakkında yeni bilgiler geldi! İlkokullar derse gitmeyecek; okullar ne zaman açılıyor?

Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların açılacağı tarih hakkında yaşanan gelişmelerini yakından takip ediyor. Ülkemizde corona virüs bulaşma hızının düşmesi sonucu normalleşme adımları da yavaş yavaş atılıyor. Son günlerde en çok merak edilen okulların açılma tarihi hakkında son detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı; 1 Haziran'da okulların açılması hakkında hazırlıklarını tamamladı. Devam şartı ve sınıfta kalma olmayacak. Öğrencileri okula gönderme konusunda karar velilere bırakıldı. Anaokulu ve ilkokullarda ders başlamayacak; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

BETÜL USTA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 09:55 ABONE OL
SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih hakkında yeni bilgiler geldi! İlkokullar derse gitmeyecek; okullar ne zaman açılıyor?

Dünyanın neredeyse her ülkesinde büyük sıkıntılara neden olan corona virüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. EBA üzerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ve velilerinin beklediği haberi geldi. Sabah Gazetesi muhabiri Betül Usta'nın özel haberine göre okullardaki eğitimin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor. Her şehrin kendine özgü şartları dikkate alınarak o illerde eğitimin ne kadar süre yapılacağı belirlenecek. Dersler 1 aylık dönemde yapılacak fakat sınavlar olmayacak. İşte A'dan Z'ye 'Okullar ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı ve yeni detaylar...

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SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih hakkında yeni bilgiler geldi! İlkokullar derse gitmeyecek; okullar ne zaman açılıyor?
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