Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır ve ne zaman çıkar? Seyahat yol izin belgesi E Devlet ile sorgulama!

Şehir dışına çıkma yol izni olarak da adlandırılan seyahat izin belgesi, vatandaşlar tarafından son günlerin en çok araştırılan konularından birisi durumunda. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkışlar kapatılmış ve şehir dışına çıkabilmek için seyahat izni zorunlu tutulmuştu. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu gelişme üzerine, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen yurttaşlar da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve ne zaman çıkar çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durduruldu.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLERE VERİLİYOR? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 2020 seyahat izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı;