Cevher Toktaş kimdir? 5 yaşındaki oğlunu katleden eski Süper Lig oyuncusu Cevher Toktaş kaç yaşında, nereli?

Bir dönem Süper Lig’de oynayan Cevher Toktaş isimli futbolcuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bursa’da corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Kasım Toktaş’ın, babası Cevher Toktaş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Akıl almaz gelişme sonrasında arama motorlarında acımasızca öz oğlunu katleden şahsa ilişkin Cevher Toktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Cevher Toktaş kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte akıllara durgunluk veren son dakika haberinin tüm detayları…
Giriş Tarihi: 7.5.2020 01:37ABONE OL
CEVHER TOKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
13 Eylül 1987 Malatya doğumlu olan Cevher Toktaş, Bursa Yıldırımspor'da orta saha mevkisinde oynuyor. Cevher Toktaş, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de yer alan Hacettepe Spor'un formasını giymişti.