Pandemi hastanesinin büyük bölümü tamamlandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanenin büyük oranda tamamlandığı görüntülendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9 Nisan'da temeli atılan hastanenin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Hastanedeki çalışmalar ve tamamlanan yoğun bakım ile servis odaları görüntülendi. Yaklaşık bir aydır süren çalışmalar sonunda inşaat kısmının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülen hastanenin 24 Mayıs'ta bitirilmesi bekleniyor. Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı, 184 bin metrekare alana kurulan hastane, 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.