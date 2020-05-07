Hastane odasında oğlunu boğdu

Bursa'da, 23 Nisan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve aynı gün hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın babası olan futbolcu Cevher Toktaş (33) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Dehşete düşüren olay şöyle gelişti. Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan ve 2008-2009'da İkinci Lig ekibi Hacettepespor'da top koşturan Cevher Toktaş, oğlu Kasım Toktaş'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.



'FENALAŞTI' DEDİ

Muayenenin ardından minik Kasım, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, kimsenin olmadığı sırada, oğlunun boğmak için yüzüne yastıkla bastırdı. Minik çocuğu öldürene kadar bastıran Toktaş daha sonra ise oğlunun fenalaştığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Doktorların müdahale ettiği minik çocuk yaşamını yitirdi. Ölüm raporunda normal ölüm vakası olarak 'nefes yetersizliği' yazan minik Kasım, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.







11 GÜN SONRA İTİRAF

Olaydan 11 gün sonra baba Cevher Toktaş, polise giderek oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Toktaş ifadesinde oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü anlattı. Olaydan 2 hafta önce oğlunun öksürmeye başladığını belirten Toktaş, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle hastaneye götürdüm. Doktor, Kasım'ı koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dediği öğrenildi. Oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım" diye konuştu.



'SEVMİYORDUM'

Toktaş cinayeti işleme sebebini ve neden olayı itiraf ettiğini ise şöyle anlattı: "4 Mayıs akşamı eşimle evde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek evden çıktım ve karakola giderek olayı anlattım. İki oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. Öldürmemin sebebi bu." 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi. Savcı gözetiminde mezardan alınan minik Kasım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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