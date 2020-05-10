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haberi: Corona virüse karşı yerli ilaç için hazırlık süreci başladı! Yerli ilaç TR-C 19 nerede üretilecek?

Neredeyse dünyanın her ülkesinde ölümlere neden olan corona virüse karşı yerli ilaç çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. gelişmesine göre yerli ilaç için planlanan üretim tesislerinin yeri de belli oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün gece yaptığı açıklamada ilaç hakkında müjdeyi vermişti. Corona virüse karşı yerli ve milli üretimli TR-C 19'un ruhsatlandırılmasıyla ilgili de süreç başladı. Laboratuvar ortamında virüsü etkisiz hale getiren hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 10:50 Son Güncelleme: 10.5.2020 10:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüse karşı yerli ilaç TR-C 19 için hazırlık süreci başladı! Yerli ilaç TR-C 19 nerede üretilecek?

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonuç verdi ve vaka sayısı ile ölü sayısı günden güne azaldı. Bununla birlikte iyileşen hasta sayısında da ciddi bir artış var. Türkiye, yerli ve milli corona ilacı için düğmeye bastı. Laboratuvar ortamında virüsü nötraliza hale getiren için ruhsatlandırma çalışmaları başlatıldı. Klinik çalışmalar bittikten sonra sonuçların olumlu çıkması durumunda seri üretime de geçilecek. haberine göre yerli corona ilacı 'un üretileceği yer de belli oldu.

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Son dakika haberi: Corona virüse karşı yerli ilaç TR-C 19 için hazırlık süreci başladı! Yerli ilaç TR-C 19 nerede üretilecek?
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