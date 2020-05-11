Oğullarını evlendirmek için bin 800 kilometre yol gittiler, dolandırıldılar

Yunusemre ilçesine bağlı Süngüllü Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Kadir Uslulendirmek ve eşi Nazife Uslu (60), oğulları Halil İbrahim Uslu'yu (33), evlendirmek için bir kişinin aracılığıyla geçen 15 Kasım günü Azerbaycan'a gitti.

OTOBÜSÜN MUAVİNİ TELEFON VERDİ

Yaklaşık 10 gün Azerbaycan'da kalan aile, kız tarafı ile anlaşamayınca Manisa'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Manisa'ya dönüş yolunda baba kadir Uslu, muavine oğullarını evlendirmek istediklerini anlattı. Muavin de, baba Uslu'ya oğullarını akrabası olan bir kızla evlendirebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Uslu, muavine telefon numarası verdi.

'1,5 AY SONRA YENİDEN UMUTLANDILAR'

1, 5 ay sonra kendisini 'Murat' diye tanıtan muavin, Kadir Uslu'yu arayıp, kızın evliliğe razı olduğunu söyledi. Uslu da eşi ve oğluyla, aileyle tanışıp, kızı istemek için bin 800 kilometre yol katederek, Iğdır'a gitti. Uslu ailesini, aralarında muavinin de bulunduğu 3 kişi karşıladı.

45 BİN LİRA VERDİLER

Götürüldükleri evde kendilerine gösterilen kızı beğenen Uslu ailesi, başlık parası ve altın alınması için toplam 45 bin lira verdi. Daha sonra muavin ve beraberindekiler, Uslu ailesini, Manisa'daki evlerine götürme bahanesiyle yola çıktı. Iğdır'daki bir dinlenme tesisinde ihtiyaç molası bahanesiyle Uslu ailesini araçtan indirip, ortadan kayboldular. Kadir Uslu dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayetçi oldu.

'BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI'

Doğup büyüdüğü Süngüllü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Kadir Uslu, "Oğlumuzu evlendirmek isterken başımıza gelmeyen kalmadı. Dolandırıldık. Iğdır'da kız istemek için götürüldüğümüz ev kiralıkmış. Oğlumuz için istediğimiz kadın meğerse evli, bir çocuk annesiymiş. Bunları dolandırılmamızın ardından gittiğimiz Iğdır'daki polis merkezinde öğrendik. 45 bin lira dolandırıldık. O parayı koyunlarımızın karşılığında kredi olarak çekmiştik. Bizi sürekli arayıp, şikayetçi olmamamız için tehdit ediyorlar. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ne haysiyetimiz kaldı ne onurumuz. Artık Uşak'tan öteye gitmem. Umuyoruz ki bu dolandırıcılar bir an önce bulunur. En ağır cezayı alırlar" dedi.

DEVLETİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Evlenme hayali kurarken, gururlarıyla oynandığını söyleyen Halil İbrahim Uslu da çok üzgün olduğunu anlattı. Anne Nazife Uslu ise, "Bizi dolandırdılar. Devletimizden yardım istiyoruz. Lütfen bir an önce bizi dolandıranları bulsunlar. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.