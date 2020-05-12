Seray Sever kimdir? Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

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SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. 3 yıl bu görevini sürdürdü. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı. Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.

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