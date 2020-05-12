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kimdir? Ünlü oyuncu ve sunucu , ? İşte tüm merak edilenler…

Ünlü sunucu ve oyuncu ’e ilişkin detaylar vatandaşlarımızca merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarında Seray Sever kimdir, kaç yaşında, ? soruları üzerinde araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Ünlü oyuncuya ilişkin Seray Sever kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler, tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte oyuncuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 18:53 ABONE OL

Sunucu ve oyuncu Seray Sever ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ünlü isimle ilgili bilgi edinmek amacıyla arama motorlarına yönelen vatandaşlarımız yoğun olarak Seray Sever kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla araştırmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Seray Sever kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. 3 yıl bu görevini sürdürdü. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı. Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.

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Seray Sever kimdir? Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…
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