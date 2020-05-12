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SON DAKİKA! ’da korkunç olay! Cesetlerini parçalayıp sonra… Her detayı tüyler ürpertiyor!

Esenyurt’tan gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Esenyurt ilçesinde 3 ay önce kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren İran uyruklu 35 yaşındaki Mohammad Khodarahmi isimli şahıs. İstanbul’daki ’na giderek işlediği cinayetleri itiraf ederek detaylarını bir bir anlattı. Şahsın ifadesinde yer alan o detay ise okuyanların kanını dondurdu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 01:15 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul’da korkunç olay! Cesetlerini parçalayıp sonra… Her detayı tüyler ürpertiyor!

'un Esenyurt ilçesinden ajanslara düşen son dakika haberinin detayları duyanların kanını dondurdu. Esenyurt ilçesinde yaşayan kayınpeder ve kayınvalidesini acımasızca öldüren 35 yaşındaki İran uyruklu Mohammad Khodarahmi, cinayetin üzerinden3 ay geçmesinin ardından İstanbul'da bulunan 'na giderek işlediği cinayeti itiraf ederek detaylarını anlattı. Alınan ifadede korkunç cinayetlere ilişkin o detaylar tüyler ürpertti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

SON DAKİKA HABERİ! İSTANBUL'DA KORKUNÇ CİNAYET!

Korkunç olaya ilişkin İran Başkonsolosluğu'nda itiraflarda bulunan gözü dönmüş adam, cinayeti işledikten sonra gerçekleştirdiği korkunç eylemlere ilişkin şunları söyledi…

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SON DAKİKA! İstanbul’da korkunç olay! Cesetlerini parçalayıp sonra… Her detayı tüyler ürpertiyor!
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