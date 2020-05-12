SON DAKİKA! İstanbul’da korkunç olay! Cesetlerini parçalayıp sonra… Her detayı tüyler ürpertiyor!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden ajanslara düşen son dakika haberinin detayları duyanların kanını dondurdu. Esenyurt ilçesinde yaşayan kayınpeder ve kayınvalidesini acımasızca öldüren 35 yaşındaki İran uyruklu Mohammad Khodarahmi, cinayetin üzerinden3 ay geçmesinin ardından İstanbul'da bulunan İran Başkonsolosluğu'na giderek işlediği cinayeti itiraf ederek detaylarını anlattı. Alınan ifadede korkunç cinayetlere ilişkin o detaylar tüyler ürpertti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

SON DAKİKA HABERİ! İSTANBUL'DA KORKUNÇ CİNAYET!

Korkunç olaya ilişkin İran Başkonsolosluğu'nda itiraflarda bulunan gözü dönmüş adam, cinayeti işledikten sonra gerçekleştirdiği korkunç eylemlere ilişkin şunları söyledi…