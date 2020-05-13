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nerede? Suikastın üzerinden 39 yıl geçti: Mehmet Ali Ağca kimdir, nerede, yaşıyor mu?

Tüm 'yi sarsan ve yıllar boyunca konuşulan bir isim olan , bir başka ile de dünyayı sarsmıştı. 1979 yılındaki suikastı ile Türkiye'de tanındı. Sonrasında ise Papa II. Ioannes Paulus'a suikast girişimi yapması ile birlikte büyün dünyada ismi duyldu. Hem 'da hem de Türkiye'de çeşitli davalar açıldı hakkında... Suikast girişiminin ardından 39 yıl geçti ve bugün vatandaşlar, Mehmet Ali Ağca öldü mü ve Mehmet Ali Ağca nerede, ne yapıyor gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, Mehmet Ali Ağca kimdir sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, Papa Suikasti ile tanınan Mehmet Ali Ağca hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:04 Son Güncelleme: 13.5.2020 12:20 ABONE OL
Mehmet Ali Ağca nerede? Suikastın üzerinden 39 yıl geçti: Mehmet Ali Ağca kimdir, nerede, yaşıyor mu?

1979 senesinde, 'de birçok önemli işe imza atmış ve o dönemde de Milliyet Gaztesi Başyazarı olan 'ye düzenlenen saldırının tetikçisi nerede ve ne yapıyor sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Abdi İpekçi ve Papa'nın katili Mehmet Ali Ağca, hem , hem de Türkiye'de farklı davalardan müebbet hapis ve ölüm cezası ile yargılanmıştı. Aradan uzun süre geçmesiyle birlikte, katil Mehmet Ali Ağcanın kim olduğu, nerede olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. İşte, iki korkunç ve bu suikastlerin tetikçisi hakkında bilgiler...

MEHMET ALİ AĞCA KİMDİR?

Türkiye, Mehmet Ali Ağca adını ilk kez 1979 yılında hafızalardan silinmeyecek bir cinayetle duydu.

Ağca, 1 Şubat 1979'da Milliyet gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastın tetikçisi olarak olaydan 5 ay sonra gelen bir telefon ihbarı sonucu yakalandı.

Peki, sonrasında neler yaşandı? İşte, olayların detayları...

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Mehmet Ali Ağca nerede? Suikastın üzerinden 39 yıl geçti: Mehmet Ali Ağca kimdir, nerede, yaşıyor mu?
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