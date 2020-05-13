Mehmet Ali Ağca nerede? Suikastın üzerinden 39 yıl geçti: Mehmet Ali Ağca kimdir, nerede, yaşıyor mu?

1979 senesinde, Türkiye'de birçok önemli işe imza atmış ve o dönemde de Milliyet Gaztesi Başyazarı olan Abdi İpekçi'ye düzenlenen saldırının tetikçisi Mehmet Ali Ağca nerede ve ne yapıyor sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Abdi İpekçi ve Papa'nın katili Mehmet Ali Ağca, hem İtalya, hem de Türkiye'de farklı davalardan müebbet hapis ve ölüm cezası ile yargılanmıştı. Aradan uzun süre geçmesiyle birlikte, katil Mehmet Ali Ağcanın kim olduğu, nerede olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. İşte, iki korkunç suikast ve bu suikastlerin tetikçisi hakkında bilgiler...

MEHMET ALİ AĞCA KİMDİR?

Türkiye, Mehmet Ali Ağca adını ilk kez 1979 yılında hafızalardan silinmeyecek bir cinayetle duydu.

Ağca, 1 Şubat 1979'da Milliyet gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastın tetikçisi olarak olaydan 5 ay sonra gelen bir telefon ihbarı sonucu yakalandı.

Peki, sonrasında neler yaşandı? İşte, olayların detayları...