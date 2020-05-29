Göktaşı paniği

Yurdun doğu bölgesinde düşen bir göktaşı korku ve paniğe neden oldu. Önceki akşam saat 20.31'de gökyüzünde parlak bir cisim, ışık saçarak ilerleyip yere doğru düştü. Gökyüzünde süzülen dev parlak cisim gürültü çıkararak ortadan kayboldu. Göktaşı olduğu belirtilen ve atmosferde yanarak düştüğü kaydedilen cisim arkasında ise yoğun bir duman bıraktı. Göktaşının düşme anları birçok ilden görüldü. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökbilimci Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, "Görünen cismin her haliyle göktaşı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara 'ateş topu' deniyor. Parlaması, dışında oluşan ısıyla alakalı. Şu an görünen bir tehlike söz konusu değil" dedi.