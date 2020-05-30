Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden olan cezaevlerindeki görüşlerin durdurulması kararında yeni bir düzenlemeye gidildiği açıklaması geldi. Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren karar neticesinde, cezaevlerinde görüşlerin açılacağı tarih yeniden değerlendirildi. Ve Adalet Bakanı Gül tarafından duyuruldu. Buna göre; Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak? İşte yapılan açıklamanın detayları…

CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından gelen açıklamada; koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüleceği bildirilirken görüşlerin de 1 Haziran itibarıyla açılacağı duyuruldu.