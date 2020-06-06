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haberi: ’ın darptan sonra verdiği ifade ortaya çıktı! ’dan kan donduran açıklama! Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım…

'da cansız bedeni sevgilisi tarafından bulunan 'ın ölümü ile ilgili haberi geldi. Evinde, kendini asarak intihar eden ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümü tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili sosyal medyadan tepkiler yağarken, Aleyna Çakır’ın darptan sonra verdiği ifadeler kan dondurdu. Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar eden genç kızın ölümüyle alakalı sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Korkunç olayın ardından sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması tepkilere sebep olmuştu. Genç kızın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan kısa bir süre sonra sevgilisi Ümit’in polise verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Cani sevgilinin emniyette verdiği ifadeler ise kan dondurdu. İşte son dakika haberine dair tüm gelişmeler…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 19:13 Son Güncelleme: 6.6.2020 19:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın darptan sonra verdiği ifade ortaya çıktı! Sevgili Ümitcan Uygun’dan kan donduran açıklama! Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım…

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 21 yaşındaki 'ın ölümüyle alakalı gelişmesi yaşandı. Çarşamba gecesi 'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar eden genç kızın ölümüyle alakalı geniş çaplı sorgulamalar sürüyor. En son erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bayıltana kadar dövüldüğü görüntülerin ortaya çıkması şoke etmişti. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Ümit U. ise ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek, kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" diye konuştu.

ALEYNA ÇAKIR'IN BAYILDIĞI DARPTAN SONRA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ölümüyle herkesi yasa boğan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bayıltana kadar dövüldüğü olayın ardından polise verdiği ifadesine DHA ulaştı. Ümit U.'yu eve almadığı için kapı zilini ortak arkadaşları E.Ö.'nün çaldığını anlatan genç kız, "Kapıyı araladığımda, ikisi de kapıyı iterek zorla içeri girdi. Ümit, içeri girer girmez 'Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk attı. 20 dakika baygın kalmışım" dedi. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın darptan sonra verdiği ifade ortaya çıktı! Sevgili Ümitcan Uygun’dan kan donduran açıklama! Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım…
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