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Milyonluk soygun dosyası kapandı

Savcı, iş adamı ’ın evinden hizmetçi çiftin 250 bin dolar çaldığı iddiasıyla ilgili soruşturmayı, “250 bin doları çalan, 20 bin doları bırakmaz” diyerek kapattı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 ABONE OL
Milyonluk soygun dosyası kapandı
Hattat Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Emin Hattat'ın 4 oğlundan biri olan iş adamı Kadir Hattat, evinde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Hattat'ın ifadesine göre olay, 11 Şubat 2019 günü yaşandı. İstanbul Sarıyer'de ailesiyle birlikte ikamet eden Hattat, 2017'nin ocak ayında Moldova uyruklu bir çifti evinde çalışması için işe aldı. Çift, 2018'in kasım ayında çocuklarının omurilik hastası olduğunu söyleyip Moldova'ya gitmek üzere Hattat'tan izin aldı. Bu süre zarfında evde bulunan kasasını kontrol eden Hattat, kasanın içinde bulunan 250 bin doların (Yaklaşık 1.5 milyon TL) yerinde olmadığını fark etti. Moldova uyruklu Maria ve Leo çiftinin üç ay boyunca geri dönmemesi üzerine soyulduğunu anlayan Hattat şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada çiftin Edirne Hamzabeyli Kapısı'ndan karayolu ile çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



TAKİPSİZLİK KARARI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan iş adamı, yatak odası kısmında yerini sadece eşi ve kendisinin bildiği gizli bir bölmenin olduğu yerde sakladıkları parayı 2018'in aralık ayında kontrol ettiklerinde, sakladıkları yaklaşık 250 bin doların yerinde olmadığını, paradan geriye sadece 20 bin doların kaldığını anlattı. Savcılık, iş adamının iddiasına ilişkin hırsızlık eylemini yapan şahısların 20 bin dolar parayı bırakmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve başka bir delil elde edilmediği gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

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Milyonluk soygun dosyası kapandı
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