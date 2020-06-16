Sınav diyetiyle başarıyı artırın

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 4 gün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ise 11 gün kaldı. Her iki sınava da girecek öğrencilerin sınav günü iyi bir performans sergilemesi için şimdiden beslenme düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Saygı adaylara, "Beyniniz için doğru gıda çeşidini, doğru miktarlarda tüketmek sınavdan bir gece önce başlamaz. Sınav gecesinden çok önce bir sınav diyeti uyguluyor olmalısınız. Ne yazık ki sizi aniden bir dehaya dönüştürecek sihirli beyin yiyecekleri yoktur. Ufukta sınavlarınız varsa, önceki gece değil, bugünden beyni çalıştıracak yeme planını başlatın" dedi. Saygı, sınav döneminde doğru enerji seviyelerine sahip olmanın öğrenciler için anahtar faktör olduğunu belirterek doğru beslenme konusunda şu uyarılarda bulundu:

Sınava hazırlık birçok öğrenci için stresli bir dönemdir. Bu dönemde adaylar, aynen sporcular gibi yarışma öncesi enerji seviyelerinin performans için mümkün olan en iyi durumda olmasına özen göstermeliler.

Doğru yiyecek ve içeceklerin sisteminize enerji verebileceği, uyanıklığınızı artırabileceği ve uzun sınav saatlerinde sizleri destekleyebileceği bir gerçektir. Yanlış diyet seçenekleri, halsiz ve gergin hissetmenizi sağlayabilir. Yani sınava hazırlanırken yediğimiz ve içtiklerimiz çok önemlidir. Bazı gıdalar uyanıklığı, hafızayı, enerji seviyelerini ve genel refahı artırabilir, bazıları tam tersi etki gösterir.

Net düşünmek, daha yaratıcı olmak ve harika kararlar vermek istiyorsanız enerji seviyelerinizin çok iyi durumda olmasına dikkat edin.







ÇİNKO VE OMEGA 3 OLMAZSA OLMAZ

Çinko ve Omega 3 aynı zamanda kabuklu yemişlerde bulunan önemli besin maddeleridir. Omega 3 beyin sağlığını iyileştirmek için harika bir besindir ve sadece fındıkta değil, aynı zamanda avokado ve yağlı balıklarda bulunur.



SINAV GÜNÜ İÇİN SAĞLIKLI YİYECEKLER

Adaylar beyni kuvvetlendirici yiyecekler yemeli. Bu daha fazla zihinsel uyanıklığa yol açabilen protein açısından zengin gıdaları içerir. Sınav gününde sağlıklı yiyecek seçenekleri arasında yumurta, yoğurt ve peynir ile fındık sayılabilir.



KENDİNİZİ SPORCU YA DA SANATÇI GİBİ DÜŞÜNÜN

Sınava hazırlık dönemi boyunca adaylar enerji seviyesini artırmak için önce düşünsel bir hazırlık yapmalılar. Kendinizi, fiziksel ve zihinsel olarak amaca uygun olması gereken bir sanatçı veya sporcu olarak düşünün.



LGS SINAVI YAPILACAK OKUL SAYISI 5 KAT ARTIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, merkezi sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler için ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, sınavın hastanede de yapılabileceğini bildirdi. Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak da, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağı ve en az 3 hafta süreceğini hatırlatarak, telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getirdi. ANKARA

ÖSYM, YKS sınav yerlerini açıkladı!

LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamamlandı! 2020 LGS sınavı nasıl olacak, maske takmak zorunlu mu?

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Lise ortaokul ilkokul sınıf geçme nasıl olacak? İşte yeni sınıf geçme sistemi!