Son dakika haberi: Nurtaç Canan dehşet anlarını anlattı! Kendi kanıyla Ragıp Canan tarafından kurşunlandığını yazmıştı

"TELEFONU ALIP YARDIM İSTEYECEKTİM AMA YAPAMADIM"

2009 yılında eşi hakkında bir kez uzaklaştırma kararı aldıran Nurtaç Canan, sonrasında yaşadığı şiddet nedeniyle bir daha polise gitmeye korktuğunu ifade etti. Olay gecesini anlatırken ise sesi titreyerek şunları söyledi: "Olaydan 3 gün önce üzerime çaydanlık fırlatmıştı. Kollarım, sırtım yandı. O gün kaçmayı kafama koydum. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla otobüs bileti aldım. Eve gidip eşyalarımı topladığım sırada geldi, 'Gitme' diye yalvardı. Karşı koyunca silahını çıkarıp, 5 el ateş etti, kaçtı. O an öleceğimi düşündüm. Bacaklarımı hissetmiyordum. Son bir güç çantama doğru sürükledim kendimi, telefonu alıp yardım isteyecektim ama yapamadım. Çantama ulaşamadan nefesim kesildi, gözüm karardı. O an yaptığı yanına kalmasın istedim. Madem ölecektim arkada bir delil bırakmalıydım. Bacağımdan akan kanla yere 'Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' yazdım.

ADINI BİLEREK YAZDIM

Onun adını bilerek yazdım, ben ölünce polis görsün, peşine düşsün, delil olsun diye. Kim vurduya gitti olmasın istedim davam. Beni oğlum buldu. 5 ünite kan verdiler, şimdi daha iyiyim, şükür hayattayım. Ona gelince en ağır cezayı almasını talep ediyorum. 23 yıl benim hayatımı zindana çevirdi. En az 23 yıl o da zindanda kalsın."