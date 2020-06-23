Maske takmayana 900 TL para cezası

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda dünden itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanmaya başladı. Kolluk kuvvetleri son 4 gündür uyarı yapıyordu ancak ceza dönemi başladı. 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde maske takılması zorunlu. Buna uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilmeye başlandı. İstanbul'da da dün polis görev başındaydı. Özellikle toplu taşıma yapılan minibüslerde de maske denetimi yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri dün sabah saatlerinden itibaren özellikle toplu taşıma yapan otobüs ve minibüslerde ve sivil araçlarda maske denetimi başlattı. Beşiktaş'ta iki ayrı bölgede güvenlik noktası oluşturan ekipler, minibüslere maske ve fazla yolcu denetimi yaptı. Güzergâh üzerinden geçen minibüsler tek tek durduruldu. Ekipler tarafından yolcuların maskeleri olup olmadığı kontrol edilirken ayrıca ayakta yolcusu bulunanlar sosyal mesafe kuralıyla denetlendi. Minibüs içindeki yolcuların ve şoförlerin maske takarak kurallara uyduğu gözlendi.