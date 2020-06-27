Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Fizik profesörüne ‘Büyü’ şoku! Soruşturma başlatıldı...

haberi | Fizik profesörüne ‘’ şoku! Soruşturma başlatıldı...

haberi... ’nde Matematiksel Fizik Ana Bilim dalında Profesör olarak görev yapan Doktor Özlem Y., ‘Sen de var’ diyen bir falcıya 100 bin lira kaptırdı. , genç kadına geçirdiği zor günlerin nedeninin kendisine yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. Dini duyguları nedeniyle psikolojik baskı altına giren Prof. Doktor Özlem Y., dolandırıldığının farkına vardığında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 27.6.2020 15:17 ABONE OL
Son dakika haberi | Fizik profesörüne ‘Büyü’ şoku! Soruşturma başlatıldı...

Son dakika haberi... Gazi Üniversitesi'nde matematiksel fizik ana bilim dalında profesör olarak görev yapan Doktor Özlem Y., geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması aracılığıyla bir falcıyla tanıştı. Falcı, genç kadına geçirdiği zor günlerin nedeninin kendisine yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. Duydukları karşısında metafizik güçleri olduğuna inandığı falcıya bir miktar para gönderen öğretim görevlisi, kendisine gönderilen dualar sonrası üzerinde bir ferahlama hissetti.

KARGOYLA BÜYÜ BOZDU

Bu sırada falcı genç kadına kargoyla kendisine yapılan büyüleri bozmak adına yiyecek içecek kıyafet farklı nesneler ve üzerinde dualar yazılı kağıtlar göndermeye devam etti. Yaşadığı kötü günleri geride bırakan genç Prof. bir müddet sonra yeniden falcı ile iletişim kurdu. Uzun bir süre falcıyla iletişim halinde kalan Özlem Y. toplamda falcıya 100 bin lira gönderdi. İkilinin bir müddet sonra arasındaki iletişim koptu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre falcı ısrarla aradığı profesöre, 'Sendeki büyü çözülmedi, gelecekte seni zor günler bekliyor. Bunu engellememiz gerekli' diyerek para istemeye devam etti. Dini duyguları nedeniyle psikolojik baskı altına giren Prof. Doktor Özlem Y., dolandırıldığının farkına vardığında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Profesörün şikayeti ardından falcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılığa 10 yıl hapis istemi
Kartal'da avukata silahlı saldırı kamerada
Bahçelievler’de sabah saatlerinde patlama!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Fizik profesörüne ‘Büyü’ şoku! Soruşturma başlatıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA