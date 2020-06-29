Suriyeli baba ve iki oğlu boğularak yaşamını yitirdi

Hava sıcaklığının artmasıyla paralel olarak boğulma haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriyeli Ekrem Hammadi (42), oğulları Mahmut (10) ve Abdullah (9) ile girdikleri derede bir süre sonra gözden kayboldu. Baba ve iki oğulun cansız bedenleri bulundu. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de Çat Baraj Gölü'ne giren Talha Açıkgöz (18) ve Hüseyin Horuz (19) isimli iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti. Mersin Tarsus'ta ise ağabeyi ile birlikte doğa gezisine çıkan Zehra Ayverdi (25) su doldurmak isterken düştüğü Karasu Kanyonu'nda boğuldu. Adana'da Yusuf Çoban (16), Şanlıurfa'da Halil Koç (12), Konya'da Suriyeli Muhammed Nur Mustafa, Balıkesir'de ise Gana uyruklu üniversite öğrencisi Hussein Sawallah boğularak hayatlarını kaybetti.