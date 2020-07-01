Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’den son dakika haberi! Minik kızın cansız bedeni...İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı!

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’daki ’den haberi! Minik kızın cansız bedeni...İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı!

'da işlenen 'un Bulancak ilçesinde evinin yakınında bahçede otlayan hayvanlara bakmaya gidip bir daha geri dönmeyen minik İkranur hakkında haberi geldi. 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları minik İkranur'dan haber alamayan aile, jandarma ekiplerine haber verdi. Öte yandan bugün Müge Anlı canlı yayında işlenen olayın ardından Jandarma Özel Harekat Taburu'nda 50 kişilik ekip devreye girdi ve , AKUT VE UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip minik kızın kaybolduğu alanları ve çevresinde araştırma çalışmaları yapmaya başladı. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre; minik İkranur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 07:13 Son Güncelleme: 1.7.2020 07:17 ABONE OL
Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!

'un Bulancak ilçe İcili köyünde Cumartesi akşamı evinin yakınında oynayan ancak geri dönmeyince ailesi tarafından jandarma ekiplerine başvurulan 7 yaşındaki hakkında haberi geldi. Yapılan aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!

MİNİK İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

İşte İkranur Tirsi olayına ilişkin son dakika detayları...

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!

'un bulancak ilçesinde 4 gündür aranan ikranur türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Acı haberi akut giresun temsilcisi dr. cengiz cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.
AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN İKRANUR AÇIKLAMASI

Giresun Valiliği'nden arama çalışmaları sırasında dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 170 personelin aradığı küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, "İkranur Tirsi kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 km (Kuşbakışı 1 km) uzaklıkla incirli mevkiinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.


EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi?nin yapılan aramalar sonucu evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkii Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri alana kimseyi yaklaştırmadı.

BABASI KOŞARAK GELDİ

Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılan vatandaşlar olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan babası Serdar Tirsi koşarak olay yerine geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba ısrar edince olay yerine alındı. İkranur?un cansız bedeni daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDI

Olay yerine gelen Bulancak Kaymakam?ı Ali İkram Tuna, İkranur?u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak maalesef cansız bedeni ile dere yatağında karşılaştıklarını belirterek ?Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur?un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil dedi.

İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cenazenini bulunduğu yerle küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlüğü çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara bende katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm günahsız bir çocuk. İnşallan cinayet değildir başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi.

Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İKRANUR HAKKINDA FLAŞ DETAYLAR!

7 yaşındaki İkranur'un çığlıklarını duyduklarını söyleyen köylülerin açıklamaları herkesi şoke etti. Kamelyada otururken akşam saatlerinde çığlık sesi duyduğunu söyleyen vatandaş, hafif canı yanmış şekilde olduğunu söyledi, peşinden bir daha benzer bir ses duyduğunu da sözlerine eklerken bazı ayrıntılara da dikkat çekti.

Erkek çizme izi bulduklarını söyleyen görgü tanıkları olay ile ilgili şüphelerinin olduklarını da dile getirdiler.

Son dakika: Müge Anlı'da Giresun'da cesedi bulunan İkranur Tirsi olayında kan donduran çığlık açıklaması | Video

Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!
Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!
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Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’den son dakika haberi! Minik kızın cansız bedeni...İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı!
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