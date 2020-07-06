Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Temmuz Sağlık Bakanlığı Covid 19 tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin günlük tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Dünyada pandemisiz günler iple çekilirken Türkiye Covid 19 salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlar sergiliyor. Bakan Koca vaka ve ölü sayısını açıklarken sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. En son açıklanan 5 Temmuz verilerine göre; vefat sayısı 19, vaka sayısı 1148, iyileşen hasta sayısı ise bin 118 olarak kayıtlara geçti. Buna göre; Türkiye corona ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 6 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? İşte Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri
Bakan Koca 6 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin verileri henüz açıklamadı. 6 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin vaka ve ölü sayısı hakkında günlük tablo açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ve Bakan Koca'nın değerlendirmeleri…
"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil."
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.