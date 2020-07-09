Ayşe Karaman'ın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek

ALİNENİN AVUKATI REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Davanın bugün görülen 7'nci celsesine sanık Özgür T., Ayşe Karaman'ın annesi Feride ve babası Adem Karaman ile taraf avukatları katıldı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, bir önceki celsede mahkemeye fiziki olarak veremedikleri, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçları daha önce kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi sıklıkla ve hangi dozda kullandığının tespiti, sanığın verdiğini iddia ettiği ilacın dozunun ölüme neden olup olmayacağı gibi soruların cevaplanması için hazırlanan bilimsel raporu mahkemeye sundu. Avukat Beyendi, gelinen aşamada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunduklarını belirten dilekçeyi de mahkemeye verdiklerini, aynı zamanda önceki celselerde mahkemece kabul edilmeyen, Karaman'ın kanında tespit edilen ilacın ölümüyle ilişkisinin aydınlatılması için tekrar Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasını talep etti.