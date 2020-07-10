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Türk televizyonlarında , , , Var mısın Yok musun? gibi formatlarla yarışma programları hazırlayıp sunan ’nın hayat öyküsüne ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda televizyon izleyicileri , kaç yaşında, ? şeklinde soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte Acun Ilıcalı biyografisi…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 20:05 Son Güncelleme: 10.7.2020 20:06 ABONE OL
Acun Ilıcalı kimdir? Survivor yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

Geçmiş yıllarda Acun Firarda isimli bir gezi programıyla Türk insanı tarafından ilk olarak tanınan daha sonra , Var mısın Yok musun?, , ve gibi uzun soluklu yarışma programlarıyla ekranlarda yer alan 'nın biyografisi televizyon izleyicileri tarafından merak edilerek , kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırılmaya başladı…

ACUN ILICALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fear Factor, Var mısın Yok musun?, Survivor, O Ses Türkiye yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın hayat öyküsü detayları şöyle;

Acun Ilıcalı kimdir? Survivor yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan , 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.
Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.
5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

Acun Ilıcalı kimdir? Survivor yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. , , Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.
2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan

Acun Ilıcalı kimdir? Survivor yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

"Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan , Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.
2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.

Filmleri ve Dizileri :

  • 2011 - Pis Yedili (Kendisi) (TV Dizisi)
  • 2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm... (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
  • 2009 - Adab-ı Muaşeret (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
  • 2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
  • 2004 - 2007 - Avrupa Yakası (1. Sezonda ve 4. Sezonda) (Kendisi) (TV Dizisi)
  • 2002 - Mumya Firarda (Sinema Filmi)
  • 2001 - Tatlı Hayat (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
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Acun Ilıcalı kimdir? Survivor yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?
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