Düğün salonuna şok baskın! Kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, düğün salonunda kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 kişiye 28 bin 225 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İl ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'de faaliyette olmayan bir düğün salonunda kumar oynandığı ve oynatıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Ş.P, M.A, İ.Y, O.U, D.D, T.K, D.K, M.K, N.H, B.A, N.K, T.K, A.Y. ve Ö.Ö'yü kumar oynadıkları sırada gözaltına alındı.

28 BİN 225 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheliler hakkında işlem başlatan ekipler, oyun malzemeleri ele geçirdi. Ekipler tarafından bu kişilere toplam 28 bin 225 lira ceza uygulandı.

Bu arada, şüphelilerden Ş.P. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve Ö.Ö'nün ise "suç delilerini yok etmek" suçundan arandığı için gözaltına alındığı öğrenildi.