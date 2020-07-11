Son dakika haberler... Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Mozaik ve freksler kapatılacak mı, Ayasofya ne zaman ibadete açılacak?

'ÜLKEMİZİN EGEMENLİK HAKLARI İLE İLGİLİDİR'

Herkesi alınan karara saygılı olmaya davet ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"AldIğım bazı haberler çerçevesinde içeride ve dışarıda oralarda görüntü vermek, gösteri yapmak doğru değil. İnşallah 24'ünde hep beraber Cuma namazını kılar, Ayasofya'yı ibadete açarız. İçeride eksiklikler var. 6 ay gibi süre içerisinde yapacağımız hazırlıklar var. Öyle bir hazırlıklar yapıyoruz ki, müslim, gayrimüslüm, Hristiyan dünyasından kim gelirse gelsin, hepsi geldiği zaman burada yapılan dedikoduların olmadığını, ecdadımızdan devraldığımız mirası nasıl geleceğe taşıyacağımız konusunda en güzel örneğini vereceğiz. Herkesi alınan karara saygılı olmaya davet ediyorum. Uluslararası alanda ortaya konulan her görüşü elbette anlayışla karşılaşırız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanacak olması ülkemizin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, başkenti, ezanı, dini, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı odur."

'TARTIŞMA KONUSU AYASOFYA DEĞİL…'



Alınan kararın Türkiye'nin iç hukuku ve tarihi haklarıyla ilgili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Hemen arkamda dev bir vakfiyename var. Bu bir Fatih Vakfiyenamesi'dir. Orada ne varsa bizim için asıldır. Tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Bu 567 yıllık bir haktır. Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil, dünyanın dört bir yanında İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır. Türkiye'nin kararı sadece kendi iç hukuku ve tarihi haklarıyla ilgilidir. Kararın arkasında duran siyasi partilere, liderlere, sivil toplum kuruluşuna, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Özellikle tarihimizin en şanlı sayfaları arasında İstanbul'un fethi yer alır. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek şehri giren Fatih Sultan Mehmet Han doğrudan Ayasofya'ya yönelir. Bizans halkı korku ile Ayasofya'da akıbetlerini beklemektedir. Fatih hayatları konusunda teminat vererek Ayasofya'ya girer, sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın olduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı kendisi okur, fethini tescillemiş olur" dedi.

'MİLLETİMİZİN HAKKI DAHA FAZLADIR'

Türk milletinin Ayasofya üzerindeki hakkı, yaklaşık 1500 yıl önce bu eseri ilk inşa edenlerden daha az olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam tersine yaptığı katkılar ve güçlü sahiplenişi itibarıyla milletimizin, bugün insanlık mirasının en önemli eserleri arasında gösterilen Ayasofya üzerindeki hakkı daha fazladır. Tarih fethettiğim her yerde güveni huzuru hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz mücadelelerin şahididir. Cemaati olan her yerde klişeler faaliyet göstermektedir. Halen ülkemizde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür. Osmanlı'nın çekilme zorunda kaldığı Doğu Avrupa'da ecdadın eserlerinden pek azı ayaktadır. Bu kötü örneklerin hiçbirini dikkate almıyor kendi medeniyetimizin duruşunu kararlılıkla koruyoruz" diye konuştu.



'AYASOFYA'YA GİRME ÜMİTLERİNİ BOŞA ÇIKARIR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı ile Ayasofya tartışmalarının yaklaşık 1 asırlık geçmişi olduğunu belirterek, İstanbul'un işgali sırasında başarıyla savunulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu ve İstanbul'un işgal yıllarında Ayasofya'nın kiliseye çevrilmesi tartışmaları yaşanır. Ayasofya'nın kapısına tam teçhizatlı işgal birliği dayanır. Fransız komutan Ayasofya'da görevli Osmanlı subayına kendilerinin buraya yerleşeceklerini, boşaltmalarını bildirir. Binbaşı Tevfik Bey 'buraya giremezsiniz, giremeyeceksiniz, çünkü burası bizim mabedimizdir, şayet cebren girmeye teşebbüs edecek olursanız size ilk cevabı şu ağır makinalar ve tahrip kalıpları verecektir. Ayasofya'nın üzerinize yıkılmasını göze alabiliyorsanız buyurun girmeyi deneyin'. Böylece işgalcilerin Ayasofya'ya girme ümitlerini boşa çıkarır diye konuştu.