Pnömoni nedir, ne demek? Tıp literatüründe Pnömoni anlamı nedir, belirtileri nelerdir?

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, ne demek? Tıp literatüründe Pnömoni anlamı nedir, belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün corona virüsü salgınında son durumu açıklıyor. Salgınla mücadeleye devam ederken, uzman isimler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bazı terimlere yer veriliyor. Bunlardan birisi de akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolması olan Pnömoni oluyor. Kelimeyi ilk kez duyanlar veya literatürdeki anlamını merak edenler için Pnömoni ne demek? Tıp literatüründe , tedavisi var mı, belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.7.2020 18:32 Son Güncelleme: 12.7.2020 18:32 ABONE OL
Pnömoni ne demek? Tıp literatüründe Pnömoni nedir, belirtileri nelerdir?

Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde Sağlık Bakanı Koca'nın Türkiye corona virüsü son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Veriler açıklanırken, bazı terimlerin kullanılmasından dolayı bu terimler internet üzerinden araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi ise 'Pnömoni' terimi oldu. Peki, uzman kişiler tarafından sık sık kullanılan Pnömoni kelimesi ne anlama geliyor? , ne demek?

PNÖMONİ NEDİR?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Pnömoni ne demek? Tıp literatüründe Pnömoni nedir, belirtileri nelerdir?

PNÖMONİ NE DEMEK?

Pnömoni akciğer dokusunda çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır. Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Hastalık her yaşta görülebiliyor ancak 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli olabiliyor. Zatürre, daha çok kalp hastalığı ya da önceden geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ile erken doğumlarda görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 100 kişiden 1-2'si zatürreye yakalanıyor. Zatürre belirtileri üst solunum enfeksiyonu ve griple çok sık karıştırıldığı için hastalar doktora geç başvurabiliyor, bu da hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine yol açıyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık %7 kadarının zatürre nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Özellikle KOAH, diyabet, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar; küçük çocuklar, hamileler ve yaşlıların zatürreden korunmak için zatürre aşısı olması için doktora başvurmaları gerekiyor.

PNÖMONİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Aşağıda belirtilen şikâyetlerle hekime başvuran hastaların muayenesinin ardından risk faktörlerine göre hastanede veya evde tedavi uygulanmasına başlanması gerekir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üşüme

Titreme

Ani yükselen ateş

Öksürük

İltihaplı balgam

Kas ağrıları

Bulantı

İshal

Pnömoni ne demek? Tıp literatüründe Pnömoni nedir, belirtileri nelerdir?
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Pnömoni nedir, ne demek? Tıp literatüründe Pnömoni anlamı nedir, belirtileri nelerdir?
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