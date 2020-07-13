Maaşa haciz gelir mi? Emekli ve çalışan maaşına haciz konulur mu?

İster özel sektörde çalışan olsun ister kamuda çalışan olsun kredi, kredi kartı gibi borçları olup da ödenmemesi durumunda hangi işlemlerin uygulanacağı İcra İflas Kanunu'nda maddelere değinilmiştir. Bunlardan biri de maaş haczi. Maaş haczi konulması için belirli şartların olması gerekir. Vatandaşlar genellikle bu şartları merak ediyorlar. Yani hangi şartlarda maaş haczi gelir? Gibi. Özellikle emekli vatandaşlar emekli maaşına haciz gelir mi? Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte merak edilen soruların yanıtları…

MAAŞA HACİZ GELİR Mİ?

Ödenmesi gereken borçların belirli tarihlerde ödenmemesi yani gecikmesi durumunda bazı yasal işlemler başlatılır. Bu işlemlerden biri de maaşa hacizdir. Öncelikle borçluya icra takibi açılır. O icra takibi kesinleşmesi durumunda borçlunun çalışıp çalışmadığı tespit edilir. İcra Müdürlüğü borçlu kişiye son uyarı niteliğinde bir uyarı daha yapar. Yaklaşık 7 gün borçlu kişiye süre verilir. Bu 7 gün süreçte borçlu borcunu yine ödemezse bu sefer çalıştığı iş yerinden aldığı maaşa haciz işlemi başlatılır. Ayrıca gecikme faizi ile birlikte maaşın yüzde 25'ine el konur. Eğer nafaka borcu var ise nafaka borcuna göre bu oran değişebilmektedir. Maaş hesabına haciz işlemleri bu şekilde başlamış olur. Borç bitene kadar haciz devam eder.

Eğer borçlu kişi maaşından daha fazla kesinti yapılıp borcunun erken bitmesini istiyorsa bunu İcra Müdürlüğüne bildirebilir. Bu şekilde "maaşa haciz konulur mu" sorusu yanıt bulmuş oldu.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?

En çok merak edilen sorulardan biri de emekli maaşına haciz konur mu, konulmaz mı? Sorusu. Şunu kesin bir şekilde diyebiliriz ki emekli maaşı haciz işlemi yapılmaz. Bu durumun iki istisna durumu olduğunu söyleyebiliriz. Nafaka ödemeleri ve kurum ödemeleri hacizle alınabilir. Bankalar, emeklinin izni olmadan maaştan kesinti yapamaz. 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesinde, "Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez" diye geçiyor. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edebilirsiniz.