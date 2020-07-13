Pınar Baykan cinayetinde şoke eden detay! Eşini öldürdükten sonra işe gidip çalışmış

Fatih'te öldürülen Pınar Baykan'ın ağabeyi Fatih Umay, babası Cemal Umay ve annesi Nimet Umay ve yakınları, duruşma öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Aile adına açıklama yapan Fatih Umay, "Biz ailesi, akrabalarımız, arkadaşlarımız, sevenlerimiz hep birlikte Pınarımız için hakkını savunmak için, adaleti sağlayabilmek için buradayız. Bu çığlık, geçtiğimiz 6 Mart günü 7 yıldır birlikte olduğu erkek tarafından 6 bıçak darbesiyle hayattan koparılan kızımız Pınar Umay için adalet çığlığıdır. Ne biz Pınarımıza doyabildik, ne de Pınarımız 1,5 yaşındaki kızına. Bugün Pınarımızı katleden cani hakim karşısına çıkacak. Bugün gerçekleşecek bu dava, sadece Pınar Umay'ın değil, tüm toplumun davası olmalıdır" dedi. Fatih Umay, "Mahkemeden indirim almak için ifade değiştiren, yalan ifadelere başvuran faillere izin verilmesin diye sesimizi her zamankinden, hep beraber daha gür çıkarmak zorundayız. Yaşanan bu vahşet Umay ailesi olarak kalbimize, bir bıçak gibi saplanmıştır. Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen biz sadece Pınar için değil, tüm şiddet gören kadınlar için buradayız ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" diye konuştu.