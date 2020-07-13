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Son dakika haberler... Bayramda var mı? 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

Bayrama sayılı günler kala tüm 'nin gündeminde 'nda olup olmayacağına ilişkin son dakika gelişmeleri yer alıyor. Bilindiği üzere yılın ilk dini bayramı olan Ramazan'da vatandaşlar buruk bir bayram geçirmiş ve salgın nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulmuştu. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Kurban bayramında yasak var mı, hangi illerde? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

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Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

Son dakika haberler… Ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bayramda beklentileri her geçen gün daha da artıyor. Vaka sayılarında beklenen azalmalar görünmezken vatandaşlar için kısıtlama olup olmayacağına ilişkin gelişmeleri takip ederken Bakan Koca'nın konuya ilişkin yaptığı son açıklama sonrasında kısıtlamaya ilişkin merak daha da arttı. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi, hangi şehirlerde? İşte son dakika haberinin detayları…

BAYRAMDA YASAK OLACAK MI? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kala milyonlar sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Gözler yakın zamanda gerçekleşecek olan Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrilirken 2020 Kurban bayramı için de geri sayım bir nevi başlamış oldu…

Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

BAYRAMDA HANGİ İLLERE YASAK GELECEK?

Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile beraber henüz bu konuya ilişkin net bir bilgi bulunmuyor...

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Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?
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