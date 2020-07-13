Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

Son dakika haberler… Ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı beklentileri her geçen gün daha da artıyor. Vaka sayılarında beklenen azalmalar görünmezken vatandaşlar 2020 Kurban Bayramı için kısıtlama olup olmayacağına ilişkin gelişmeleri takip ederken Bakan Koca'nın konuya ilişkin yaptığı son açıklama sonrasında kısıtlamaya ilişkin merak daha da arttı. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi, hangi şehirlerde? İşte son dakika haberinin detayları…

BAYRAMDA YASAK OLACAK MI? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kala milyonlar sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Gözler yakın zamanda gerçekleşecek olan Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrilirken 2020 Kurban bayramı için de geri sayım bir nevi başlamış oldu…