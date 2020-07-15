SON DAKİKA! Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsasına siber saldırı…

İş dünyasının iki ünlü ismi olan Elon Musk ve Bill Gates'in sosyal medya hesaplarında gece saatlerinden itibaren olağandışı paylaşımlar yapılmaya başlandı. Teknoloji dünyasının iki önemli isminin hesaplarından Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Bu son dakika gelişmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesabı hacklendi mi? sorusuna ilişkin bilgi araştırmaya başladı.

SON DAKİKA: ELON MUSK VE BILL GATES'İN TWİTTER HESABI HACKLENDİ Mİ?

Tesla ve SpaceX gibi pek çok önemli şirketin kurucusu ve yönetici olan Elon Musk ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in resmi Twitter hesaplarından Bitcoin çekilişi üzerine birer tweet atıldı. Söz konusu tweetlerde Bitcoin çekilişi yapıldığı ve verilen linke tıklanarak katılım sağlanması istendi. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu en az üç kripto borsasının ve pek çok önemli Twitter hesabının aynı amaçla ele geçirildiği anlaşıldı.

Microsoft kurucusu Bill Gates'in onaylanmış Twitter hesabından yapılan paylaşım bu şekilde;

Tesla ve SpaceX gibi dünya çapında faaliuyet gösteren şirketlerin kurucu ve yöneticisi Elon Musk'da Bill Gates ile aynı kaderi paylaştı. Paylaşımların benzer oluşu iki ünlü ismin aynı hacker grubu tarafından hedef alındığını gösteriyor. Her iki tweet'te de "30 dakika içinde 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri göndereyim" ifadesi bulunuyor.