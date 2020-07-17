Ayasofya için tarihi protokol

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzaladı. Protokole göre camideki din hizmetleri Diyanet tarafından, koruma faaliyetleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Turistler Ayasofya'yı namaz saatlerine göre yapılacak düzenlemeye göre gezebilecek. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultan ahmet Meydanı'daki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. İkona ve kilise inşaları koleksiyonu, türbe eşyaları koleksiyonları gibi değerli birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız." diye konuştu. Bakan Ersoy, ayrıca Ayasofya Camisi'nin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık ve girişlerinin de ücretsiz olacağını belirtti.Törende konuşan Bakan Ersoy, "Danıştay 10'uncu dairesinin aldığı karar ve ilgili kararname neticesinde Ayasofya yeniden ibadete açılmış bulunmaktadır. Bu süreçte herkesin fikirlerini belirtmesi elbette normaldir. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı bu kararın üstünde değildir. Bugün Ayasofya sapasağlam ayakta duruyorsa, bütün inanç, kültür tarih zenginliğiyle UNESCO'nun bir parçasıysa, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Ayasofya Camisi itinayla korunacaktır. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği ve geçmişimize de vefa borcumuzdur. İmzalanan protokol ile de Ayasofya'nın korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmıştır. Caminin sahip olduğu tarihi kültürel estetik değerlerin muhafazasının gerçekleştirileceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise "Ayasofya bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Bu mirası korumak bize düşüyor. Hem kültür bakanlığımız, vakıflar genel müdürlüğümüz, diyanet işleri başkanlığı olarak el birliğiyle bu insanlık mirasını nasıl en güzel şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etme noktasında katkılarımız ne olacak bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz. Bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak" ifadelerini kullandı."AYASOFYA Camisi'ndeki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir" diyen Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Koruma, restorasyonu biz yerine getireceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Üç konuya değinmek istiyorum. Ayasofya Camisi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak. Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de vakıflar genel müdürlüğünün desteğiyle restorasyonları hızlandırıyoruz. Güzel bir haberim var Sultanahmet Meydanı'yla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. Orada hem ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ki bu bin 359 tane, İslami dönem koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız."