Dilhan Eryurt kimdir? NASA’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt unutulmadı

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kimdir? ’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt unutulmadı

Google, özel günlerde ve özel isimler için hazırladığı doodle’lar ile kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren arama motorunu ziyaret eden kişiler renkli bir görsel ile karşı karşıya kaldı. Google’ın hazırlamış olduğu Doodle nedeniyle kimdir sorusunun cevabı da büyük merak konusu oldu. Yüksek matematik ve astronomi bilgini Dilhan Eryurt’un başarı dolu hayatına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Dilhan Eryurt kimdir ve hayatı nasıl geçmiştir?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:50 ABONE OL
Dilhan Eryurt kimdir? NASA’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt Doodle oldu!

Google özel günlerde hazırladığı ana sayfa görsellere bir yenisini daha ekledi. İlk Türk bilim kadını olma gururunu yaşayan unutulmadı. Google, hazırlamış olduğu özel bir Doodle le kullanıcılarının karşısına çıktı. Sabah saatlerinden itibaren Dilhan Eryurt kimdir sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 'nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'un başarı dolu hikayesi ve hayatı ile ilgili merak edilen bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

Dilhan Eryurt, bugünün en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer aldı. Google'ın doodle olarak hazırladığı renkli bir görsel ile kullanıcılar Dilhan Eryurt'un hayatını merak ediyor. İşte Dilan Eryurt'un hayatı ile ilgili bilgiler;

Dilhan Eryurt kimdir? NASA’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt Doodle oldu!

(29 Kasım 1926, İzmir - 13 Eylül 2012, Ankara), Türk gök fizikçi.

Araştırmaları ile Güneş'in ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunmuş bir bilim insanıdır.

1961-1973 yıllarında 'da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Eryurt, ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurmuş ve 1988-1993 yıllarında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürütmüştür.

YAŞAMI

29 Kasım 1926'da İzmir'de doğdu. Babası, 1944'te Denizli milletvekili olarak TBMM'ye giren Abidin Ege'dir.

Babasının Yüksek Ziraat Mektebi kuruluşu nedeniyle bulunduğu İzmir'de dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra ailesi önce İstanbul'a, birkaç yıl sonra da Ankara'ya taşınmıştı. İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında matematiğe özel bir ilgisi vardı. Bu nedenle liseden mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'ne girdi. Astronomi merakı üniversite öğrenimi sırasında ortaya çıktı.

Dilhan Eryurt kimdir? NASA’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt Doodle oldu!

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümü açmak üzere görevlendirilen Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında iki yıl boyunca fahrî asistanlık yaptı. Lisansüstü çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi'nde devam etti ve 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamladı.

1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iki yıllığına Kanada'ya gitti. Burada Prof. Dr. Alastari G. W. Cameron ile çalıştı. Ardından ABD'ye giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla ABD'de Indiana Üniversitesi'nde görev aldı. Üniversiteye bağlı Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanımış Prof. Dr. Marshall Wrubel ile çalıştı. Bu deneyimden sonra 'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı. Çalışmalarına NASA'da devam eden Alastair G. W. Cameron ile Güneş tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Ensitütüsü'ndeki görevi sırasında kurumda çalışan tek kadın astronomdu.

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Dilhan Eryurt kimdir? NASA’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt unutulmadı
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