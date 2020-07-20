Dilhan Eryurt kimdir? NASA’nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt unutulmadı

Google özel günlerde hazırladığı ana sayfa görsellere bir yenisini daha ekledi. İlk Türk bilim kadını olma gururunu yaşayan Dilhan Eryurt unutulmadı. Google, hazırlamış olduğu özel bir Doodle le kullanıcılarının karşısına çıktı. Sabah saatlerinden itibaren Dilhan Eryurt kimdir sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. NASA'nın ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'un başarı dolu hikayesi ve hayatı ile ilgili merak edilen bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

Dilhan Eryurt, bugünün en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer aldı. Google'ın doodle olarak hazırladığı renkli bir görsel ile kullanıcılar Dilhan Eryurt'un hayatını merak ediyor. İşte Dilan Eryurt'un hayatı ile ilgili bilgiler;