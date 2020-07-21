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'de iki kardeşe otomobil çarptı

'de sokakta oynayan iki kardeşe otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 23:38 Son Güncelleme: 21.7.2020 23:43 ABONE OL
Küçükçekmece'de iki kardeşe otomobil çarptı

'de sokakta oynayan iki kardeşe otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de iki kardeşe otomobil çarptı

Olay, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir sürücü, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed M.(8) ve Furkan M.(6)'ye çarptı. Otomobilin çarptığı çocuklar kanlar içinde yerde kaldı.

Küçükçekmece'de iki kardeşe otomobil çarptı

Çocukları yaralı halde gören aile evlerinden sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Küçükçekmece'de iki kardeşe otomobil çarptı
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Küçükçekmece'de iki kardeşe otomobil çarptı
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