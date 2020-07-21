Küçükçekmece'de iki kardeşe otomobil çarptı

Olay, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir sürücü, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed M.(8) ve Furkan M.(6)'ye çarptı. Otomobilin çarptığı çocuklar kanlar içinde yerde kaldı.