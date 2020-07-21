Son Dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli mi kaç yaşında? Cemal Metin Avcı'nın sosyal medyadaki o fotoğrafları...

Türkiye Muğla'nın Akyaka ilçesinde yaşanan dehşeti konuşuyor. 27 yaşındaki Pınar Gültekin 16 Temmuz günü evinden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisi ve yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi genç kadından haber alamayınca polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Pınar Gültekin'in katilinin de eski sevgilisi C.M.A olduğu ortaya çıktı. Peki, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli mi, kaç yaşında? İşte Cemal Metin Avcı'nın sosyal medyadaki o fotoğrafları…

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNİN ARDINDAN KATİL ORTAYA ÇIKTI!

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.