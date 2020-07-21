Son Dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli mi kaç yaşında? Cemal Metin Avcı'nın sosyal medyadaki o fotoğrafları...

Türkiye Muğla'nın Akyaka ilçesinde yaşanan dehşeti konuşuyor. 27 yaşındaki Pınar Gültekin 16 Temmuz günü evinden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisi ve yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi genç kadından haber alamayınca polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Pınar Gültekin'in katilinin de eski sevgilisi C.M.A olduğu ortaya çıktı. Peki, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı evli mi, kaç yaşında? İşte Cemal Metin Avcı'nın sosyal medyadaki o fotoğrafları…
5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
CEMAL METİN AVCI KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?
Evli ve bir çocuk babası olan 30 yaşındaki Cemal Metin Avcı gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.
VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…
Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.
Zanlı, öldürdüğü sevgislini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.
Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varile buldu. Ceset incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim etti.
Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi.