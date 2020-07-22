Valorant sistem gereksinimleri neler? Valorant kaç GB?

Oyun sektörüne adını League of Legends ile duyuran Riot Games, Valorant isimli taktiksel FPS oyununu 2 Haziran tarihi ile oyun severlerin beğenisine sundu. Beta sürecinde de oyun severler tarafından yoğun ilgi gören oyun, canlı yayın platformlarında izlenme rekorlarına da ortak oldu. Bu noktada oyun severler Valorant sistem gereksinimleri neler? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Valorant kaç GB? İşte detaylar

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum (30 FPS için):

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran kartı: Intel HD 4000

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

Önerilen (60 FPS için):

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Önerilen (144 FPS için):

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

En az 144 Hz destekleyen bir monitör

VALORANT KAÇ GB?

Valorant isimli taktiksel FPS oyununu bilgisayarınıza yüklemek için, en az 9 gb depolama alanına sahip olmanız gerekmektedir.