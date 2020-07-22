Valorant sistem gereksinimleri neler? Valorant kaç GB?

Oyun sektörüne adını League of Legends ile duyuran Riot Games, Valorant isimli taktiksel FPS oyununu 2 Haziran tarihi ile oyun severlerin beğenisine sundu. Beta sürecinde de oyun severler tarafından yoğun ilgi gören oyun, canlı yayın platformlarında izlenme rekorlarına da ortak oldu. Bu noktada oyun severler Valorant sistem gereksinimleri neler? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Valorant kaç GB? İşte detaylar
Minimum (30 FPS için):
Önerilen (60 FPS için):
Önerilen (144 FPS için):
Valorant isimli taktiksel FPS oyununu bilgisayarınıza yüklemek için, en az 9 gb depolama alanına sahip olmanız gerekmektedir.